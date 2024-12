Giubileo 2025, al via anche nella Diocesi di Trento

Dopo la solenne apertura della Porta Santa in San Pietro da parte di papa Francesco, anche nella Diocesi di Trento si prevede l'avvio del Giubileo, con una celebrazione in programma nel pomeriggio di domenica 29 dicembre. L'evento - si apprende - avrà luogo nella stessa giornata in tutte le diocesi del mondo.

Alle ore 15, dalla chiesa di San Francesco Saverio partirà una processione verso la cattedrale del capoluogo trentino, dove avrà ufficialmente inizio la Messa per l'inizio dell'anno giubilare. La celebrazione sarà animata dalla cappella musicale del Duomo, insieme ai cori della Val di Sole e al coro parrocchiale di Spiazzo Rendena. Durante la funzione, trasmessa in diretta sul canale YouTube dell'Arcidiocesi e su Telepace Trento, saranno letti alcuni passaggi della Bolla di indizione del Giubileo.

Alla celebrazione si prevede la partecipazione di circa 300 giovani tra i 13 e i 29 anni si uniranno alla processione e alla celebrazione, dopo aver partecipato in Seminario (che inizierà sabato 28) alla proposta dal titolo "Vivi la speranza". Alcuni di loro raggiungeranno Trento a piedi.

L'arcivescovo Lauro ha annunciato ha illustrato il senso del Giubileo nel messaggio "Nella terra della speranza", diffuso nei giorni scorsi. Per l'occasione è stata anche realizzata dal Centro di formazione professionale di Tesero, una grande croce, alta tre metri, con il legno della tempesta Vaia o intaccato dal bostrico. La croce verrà esposta nella cattedrale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA