Finanziamento di 8,5 milioni per la Cesa di Ladins di Ortisei

La giunta regionale del Trentino-Alto Adige, su proposta dell'assessore regionale alle minoranze linguistiche Luca Guglielmi, ha dato il via libera a un finanziamento in conto capitale di 8,5 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ampliamento della "Cesa di Ladins" di Ortisei.

Il progetto prevede un investimento distribuito in tre anni. "La Cesa di Ladins non è solo un edificio, ma un simbolo dell'identità culturale della comunità ladina - ha commentato Guglielmi - grazie a questo finanziamento, sarà possibile dotare la struttura di nuovi spazi e servizi, garantendo una gestione sostenibile e il coinvolgimento diretto dei Comuni della Val Gardena".

In particolare, il progetto prevede l'ampliamento degli spazi per ospitare attività culturali e didattiche legate alla tradizione ladina, la creazione di nuovi posti di lavoro legati alla gestione della struttura e l'elaborazione di un piano di sostenibilità economica per coprire le spese correnti, con il coinvolgimento diretto di enti locali e privati.

"L'intervento sarà reso operativo con la stipula di una convenzione tra la Regione e i soggetti coinvolti - ha precisato l'assessore regionale -e mira a consolidare la 'Cesa di Ladins' come punto di riferimento per la conservazione della lingua, delle tradizioni e del patrimonio culturale della comunità ladina".



