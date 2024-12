Aumentati i controlli per il Capodanno in Trentino

In vista dei festeggiamenti per il Capodanno in Trentino, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto una serie di dispositivi di prevenzione e controllo del territorio per prevenire pericoli, anche in relazione alla delicata situazione interna e internazionale. La decisione - si apprende - è stata presa nell'ambito di un incontro convocato dal prefetto, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine, del Comune, dei servizi di emergenza e di altre autorità competenti.

Nel corso della convocazione è stato fatto il punto sulla sicurezza dopo l'attentato terroristico avvenuto in Germania, con l'implementazione dei servizi di sicurezza già messi in campo in linea con le indicazioni del Ministero dell'interno.

Il questore di Trento ha disposto una specifica azione di monitoraggio e contrasto della produzione e vendita di materiale pirotecnico illecito, mentre la Provincia di Trento diramerà un'apposita direttiva ai gestori di locali per garantire la sicurezza di quanti frequentano discoteche e pubblici esercizi.

Il sindaco di Trento ha invece già adottato l'ordinanza per vietare l'impiego di vetro e contenitori per bevande chiuse in piazza Duomo durante i festeggiamenti nella notte tra il 31 dicembre e il 1/o gennaio.



