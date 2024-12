Aggredisce l'ex compagna, arrestato per sequestro di persona

Un bolzanino 40enne è stato arrestato per sequestro di persona ai danni dell'ex compagna.

L'uomo, secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, il giorno di Santo Stefano, era entrato con la forza nell'appartamento della donna, in via Cavour, e, dopo che questa si era rifugiata in camera da letto, l'aveva rinchiusa a chiave nella stanza.

La donna, raccontando di essere stata aggredita fisicamente, si è rivolta telefonicamente alla centrale operativa della questura che ha inviato sul posto una pattuglia delle volanti. Gli agenti hanno sulle prime avuto difficoltà ad entrare nell'appartamento poiché l'aggressore, che nel frattempo si era rinchiuso in bagno, si era impossessato delle chiavi di casa e le aveva gettate fuori dalla finestra. Con le indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti hanno recuperato le chiavi di riserva entrando nell'abitazione, mentre la centrale operativa si era messa in contatto con l'aggressore che, chiuso in bagno, manifestava intenti suicidi, rinunciandovi grazie all'opera di persuasione degli agenti della centrale.

La donna è stata quindi soccorsa ed accompagnata in ospedale per le cure del caso, mentre il 40enne, messo nelle condizioni di non nuocere, è stato condotto in questura dove è stato dichiarato in arresto per sequestro di persona. Il questore Paolo Sartori ha, inoltre, disposto l'avvio della procedura per sottoporre l'arrestato alla misura della sorveglianza speciale.





