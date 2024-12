A Dobbiaco Tour de Ski ai nastri di partenza

Tour de Ski ai nastri di partenza da Dobbiaco: domani si comincia con la Sprint (TL), per una quattro giorni di gare che condurrà l'élite dello sci di fondo mondiale fino alla Vista Tre Cime (Individual 20 km TL, 31/12) e proporrà anche la prima Mass Start nella storia del Tour pusterese (15 km TC, 29/12).

A completare il programma, ci sarà la prova Inseguimento (15 km TC, 1/1), con i due detentori del Tour e della Coppa del Mondo nonché leader della classifica Overall Jessie Diggins (Usa) e Harald stberg Amundsen (Nor) a difendere il trofeo. In gara anche i fuoriclasse norge Therese Johaug e Johannes Klæbo che tenteranno di eguagliare il record di quattro vittorie del Tour de Ski di Justyna Kowalczyk e Dario Cologna. Per l'Italia capitan Federico Pellegrino guida il gruppo con Federica Cassol, Anna Comarella, Nadine Laurent, Caterina Ganz e Nicole Monsorno, e ancora Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Martin Coradazzi, Giacomo Gabrielli, Davide Graz, Michael Helleweger, Simone Mocellini, Lorenzo Romano, Giovanni Ticcò e Paolo Ventura.

Comitato e volontari di Sport Ok sono all'opera, stasera si comincia con la cerimonia di apertura nel centro di Dobbiaco con la presentazione dei vari team & Live-Music. Diretta su Rai Sport ed Eurosport di tutte le gare. Domani qualifiche alle ore 12 su Eurosport, finali su entrambe le emittenti alle 14.30.





