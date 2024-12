Molesta pesantemente minorenne sul bus a Trento, sarà espulso

Personale della Polizia di Trento ha condotto ieri al Centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo un cittadino pakistano di 30 anni, accusato di atti sessuali con minorenne.

In seguito a segnalazione al numero di emergenza, la Squadra Volante è intervenuta in Piazza Dante, dove una ragazza sedicenne ha riconosciuto, mentre camminava in compagnia del padre, l'uomo che qualche giorno prima l'aveva palpeggiata a bordo di un autobus cittadino. Prontamente individuato, l'uomo è stato accompagnato in Questura. Le verifiche dell'Ufficio Immigrazione hanno consentito di identificarlo come un pakistano di 30 anni, con precedenti per atti osceni in luogo pubblico, richiedente protezione internazionale. Attesa la pericolosità sociale dello stesso, il questore di Trento ha disposto la misura del trattenimento presso un Cpr.



