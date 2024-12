Guardia Costiera, sequestrate 2 tonnellate pesce illegale

Sono state 2 le tonnellate di prodotti ittici sprovvisti di tracciabilità, o non in regola con le norme di etichettatura, con 22 sanzioni amministrative elevate per un totale di circa 42.500 euro, e 64 le ispezioni eseguite da parte della Direzione marittima di Venezia della Guardia Costiera, nell'ambito dell'operazione nazionale "e-Fishing" contro la pesca illegale e per tutelare il prodotto ittico made in Italy.

Le attività della Direzione si sono svolte nell'ambito interregionale di competenza che riguarda Veneto, Trentino-Alto Adige, province di Bergamo, Brescia e Pordenone e parte della provincia di Udine.

In particolare, nella provincia autonoma di Bolzano, all'interno di due esercizi di ristorazione etnica, è stata scoperta la vendita di pesce senza idonea etichettatura e informazioni minime di tracciabilità obbligatorie, portando al sequestro di circa 1,5 tonnellate di prodotti, successivamente distrutti, e a multe per 3.000 euro, procedendo in un caso, in collaborazione con la locale azienda Ulss, alla temporanea chiusura dell'esercizio commerciale per motivi igienico sanitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA