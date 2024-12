Aggressione con pistola scacciacani, 4 denunciati a Brunico

A seguito di una richiesta di intervento per un'aggressione avvenuta la notte del primo dicembre presso un locale pubblico di Brunico, i Carabinieri di Brunico hanno ricostruito l'accaduto deferendo a piede libero cinque individui resisi protagonisti dell'episodio.

Quattro avventori tra i 20 ed i 25 anni, già noti alle forze dell'ordine, si sono resi protagonisti di una violenta aggressione per futili motivi ai danni degli addetti alla sicurezza del locale pubblico. L'episodio è stato ricostruito grazie all'acquisizione di filmati di videosorveglianza e alle testimonianze di persone presenti quella notte Nel corso dell'attività d'indagine i militari della Stazione di Brunico, in collaborazione con i carabinieri dell'aliquota operativa hanno perquisito l'abitazione di uno degli indagati rinvenendo e sequestrando una pistola semiautomatica "scacciacani" priva di tappo rosso, che era stata mostrata da uno degli indagati nel corso dell'aggressione.



