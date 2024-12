Vescovo Trento, 'sulle porte del Giubileo invito alla speranza'

"In questo momento buio e difficile dell'umanità, sulle porte del Giubileo, vi invito alla speranza, che ha il volto bellissimo dell'umanità di Gesù". È il messaggio diffuso dall'arcivescovo di Trento Lauro Tisi per la solennità del Natale. "Umanità - precisa poi monsignor Tisi - che io incontro nelle donne e negli uomini che dentro le nostre comunità vivono per gli altri, vivono servendo, si fanno prossimo. Guardatevi attorno: queste donne e questi uomini sono presenti. Oso di più: anche ognuno di voi è uno di questi uomini e di queste donne che prova a immaginare la vita con gli altri e per gli altri. Di nuovo, a tutti, buon Natale!".



