Più polizia ai mercatini di Natale in Trentino

Si è svolta a Trento una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata in linea con le indicazioni del Ministero dell'Interno, a seguito dell'attentato terroristico avvenuto nei giorni scorsi ai mercatini di Natale in Germania, che ha provocato vittime e numerosi feriti.

All'incontro, presieduto dal vice prefetto vicario, hanno partecipato il sindaco e il direttore generale del Comune di Trento, il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, oltre al direttore dell'Apt Trento. L'oggetto principale della riunione è stato il rafforzamento delle misure e l'implementazione dei servizi di sicurezza in vista delle festività natalizie. In particolare, tra le misure previste c'è il rafforzamento della presenza delle forze di polizia con particolare riferimento alle principali aree turistiche ed ai luoghi di aggregazione, come per esempio i mercatini di Natale di Trento, Rovereto e delle altre località della provincia, dove si prevede un afflusso significativo di turisti e cittadini. I varchi di accesso alle aree pedonali e ai mercatini saranno particolarmente vigilati.

È stata condivisa da tutti i partecipanti l'esigenza di una mirata implementazione di tutte le attività di carattere preventivo per assicurare una adeguata cornice di sicurezza per le festività natalizie e di fine anno.



