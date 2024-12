Sicurezza sul lavoro, cantiere fermato e 41 operai segnalati

I Carabinieri di Chienes, anche con l'ausilio di personale dell'Ispettorato del Lavoro per la Provincia Autonoma di Bolzano, negli scorsi giorni, hanno compiuto dei controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nel comune di Falzes. Sono stati controllati due cantieri edili: uno relativo all'ampliamento di una struttura alberghiera già esistente e l'altro riguardante un nuovo complesso residenziale.

Sono stati controllati circa 50 lavoratori e sono stati segnalati 41 persone (di cui 32 stranieri di varia nazionalità) per illeciti di varia natura al Testo Unico sulla Sicurezza dei Lavoratori: 34 operai e 2 artigiani-autonomi per non aver fatto uso dei dispositivi di protezione individuale, un imprenditore per duplice illecito relativo alla mancata realizzazione di opere provvisionali idonee ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto, un imprenditore per inadempimenti relativi alla sicurezza della viabilità sui cantieri, un preposto alla sicurezza per non aver vigilato sull'uso dei dispositivi di protezione individuali sugli operai. In un caso, poiché sussistevano pericoli gravi ed imminenti per la sicurezza, è stata disposta la sospensione temporanea del cantiere.



