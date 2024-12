Rissa in un'area di servizio dell'A22, 5 uomini denunciati

La Polizia stradale di Vipiteno ha denunciato cinque uomini protagonisti di una violenta rissa scoppiata alcune sere fa nell'area di servizio autostradale "Isarco Est", a nord di Bolzano.

Nel corso della notte, le pattuglie sono intervenute per diverse segnalazioni di una rissa in corso e, giunte sul posto, riuscivano a bloccare cinque uomini di origine pachistana, tutti residenti in Provincia di Bolzano, ed altri quattro indossanti dei giubbini di pelle con i segni distintivi del gruppo motociclistico "Red Lions Südtirol MC".

L'aggressione era iniziata per futili motivi all'esterno dell'Autogrill, per poi proseguire anche all'interno del bar, e vi hanno preso parte attivamente due cittadini pachistani e tre bikers altoatesini. Tutti quanti sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata. La vicenda è stata segnalata al questore Paolo Sartori, il quale dovrà valutare l'eventuale adozione di misure di prevenzione personali nei confronti degli indagati.



