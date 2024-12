Odermatt vince discesa libera in Val Gardena, azzurri indietro

Successo n.40 in carriera e terzo stagionale per Marco Odermatt che con un finale furioso per la prima volta si è imposto anche nella discesa di cdm in Val Gardena. Vincendo sulla famosa pista Saslong, con il tempo di 2.03.10, l'elvetico è tornato in testa alla classifica generale di quella coppa del mondo che ha vinto in tutte e tre le ultime stagioni. Secondo - ancora un festival svizzero - il suo giovane connazionale Franjo von Allmen (2.03.55) e terzo, ad un solo centesimo, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle Con condizioni perfette su una pista che come spesso accade si è velocizzata per i pettorali più alti, il miglior azzurro è stato il piemontese Mattia Casse, vincitore del superG di ieri, ma solo col 14/o posto, in 2.03.92. Dominik Paris - vincitore l'anno scorso - ha chiuso invece 25/o e alle sue spalle, con una bella prova di orgoglio sulla pista di casa, è finito il 40enne Christof Innerhofer, 27/o. Più indietro Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Piertro Zazzi e Giovanni Franzoni.

Ora la tappa dolomitica si trasferisce nella vicina Val Badia per lo slalom gigante di domani sulla Gran Risa seguito lunedì da uno slalom speciale.



