Nuovo Infopoint altoadigemobilità a Lana

Un nuovo Infopoint altoadigemobilità ha aperto i battenti sabato 21 dicembre presso la stazione degli autobus di Lana. Ora anche il Comune del Burgraviato avrà un nuovo e funzionale centro destinato alla mobilità pubblica. Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato il sindaco di Lana, Helmut Taber, e Joachim Dejaco, direttore generale della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA.

Il nuovo Infopoint altoadigemobilità è dotato di due sportelli, che consentiranno agli utenti di ricevere informazioni sul trasporto pubblico, ritirare un duplicato dell'AltoAdige Pass smarrito e acquistare biglietti singoli o Mobilcard. "Grazie al nuovo Infopoint altoadigemobilità è nato un piccolo centro di mobilità. I passeggeri possono ora entrare in contatto diretto con la mobilità pubblica", afferma il sindaco Helmuth Taber. "Gli ulteriori interventi nell'area esterna garantiranno la riqualificazione dell'intera zona intorno a via Merano". Il nuovo centro è dotato, inoltre, di quattro BiciBox, comodamente prenotabili tramite l'app di altoadigemobilità. "Per garantire la sicurezza dei passeggeri all'interno della stazione degli autobus abbiamo installato otto videocamere interne ed esterne", sottolinea Joachim Dejaco. Alla stazione degli autobus di Lana, inoltre, sono stati installati alcuni schermi digitali che mostrano in tempo reale le informazioni aggiornate sugli orari.

L'Infopoint altoadigemobilità è stato realizzato e gestito dalla STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. Gli interventi di costruzione sono stati eseguiti dalla rete di artigiani di Appiano, A-Net, sotto la direzione di Stefano Gonzo e Simon Kofler. La gestione della stazione degli autobus continuerà ad essere affidata al Comune di Lana.



