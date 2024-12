Minaccia inquilini con taser e tubo di ferra a Laives

Armato di tubo di ferro e taser ha minacciato i residenti di un condominio e poi si è scagliato contro i carabinieri. E' avvenuto l'altra sera ad Laives.

L'intervento è scaturito da una segnalazione per comportamenti minacciosi assunti dall'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, nei confronti di alcuni inquilini di un condominio in via Nazario Sauro.

Il 31enne ha adottato un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti dei militari, rendendo necessario l'utilizzo dello spray antiaggressione. Prima che potesse eventualmente farne uso, i Carabinieri hanno sequestrato un taser e un tubolare di ferro di circa 30 centimetri.

Successivamente l'uomo, 31 anni nato a Bolzano e residente a Laives, è stato trasportato presso l'Ospedale di Bolzano, dove ha di nuovo dato in escandescenza e dove è rimasto piantonato in attesa di essere trasferito nella sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si è svolta ieri mattina e durante la quale il giudice ha convalidato l'operato dei militari.



