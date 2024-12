Maxi incendio al deposito Fercam a Bolzano, 10 tir distrutti

Un incendio di grandi dimensioni ha interessato il capannone dell'azienda di trasporti e logistica altoatesina Fercam, a Bolzano Sud nelle prime ore del mattino. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano alle ore 4:31, segnalando le fiamme che si erano rapidamente estese all'intera struttura e a più di dieci tir parcheggiati all'interno.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestive e non si registrano feriti, grazie anche all'intervento del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e delle squadre di Vigili del fuoco volontari di San Giacomo, Bolzano, Gries e Oltrisarco. L'incendio è stato messo sotto controllo alle ore 6:30, limitando i danni. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell'Agenzia per l'Ambiente, che hanno monitorato possibili rischi ambientali, e gli organi di polizia per coordinare le operazioni di sicurezza. Il servizio sanitario era presente, ma fortunatamente non sono stati necessari interventi.

Non si sono registrati problemi per l'inceneritore nelle vicinanze né per il traffico sull'autostrada, che è rimasto regolare. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.



