Bianco Natale sulle Dolomiti, nella notte caduti 15 cm di neve

Il Bianco Natale è garantito sulle Dolomiti. Nella notte, con il passaggio di una perturbazione, sono caduti circa 15 centimetri di neve e il paesaggio si presenta invernale. Grazie al freddo a inizio mese le piste di Dolomiti Superski sono da tempo perfettamente innevate e anche il Sellaronda è percorribile in entrambe le direzioni dall'avvio della stagione.

A Casere, in valle Aurina, sono caduti addirittura 22 centimetri di neve, come annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin su X. Per domenica è attesa un'altra 'spolverata' nelle zone settentrionali dell'Alto Adige, mentre sotto gli 800-1000 metri il Natale sarà verde.

Nel frattempo a San Martino di Castrozza gli sciatori possono testare lo "smart pass", dove infatti lo smartphone subentra al classico skipass. Chi acquista online lo skipass, potrà optare per la funzione "smart pass". Installando sul proprio smartphone l'app di Axess "Ski Wallet" potrà scansionare il codice Qr prodotto all'atto dell'acquisto online dello skipass, associando lo stesso al proprio dispositivo. "Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth Low Energy BLE, i nostri lettori ai tornelli presso gli impianti saranno in grado di riconoscere lo skipass dell'utente e garantirgli l'accesso all'impianto.

L'utente stesso non dovrà fare nulla di particolare, sen non tenere lo smartphone in tasca, preferibilmente sul lato sinistro del corpo", spiega Gianni Rasom, responsabile tecnico di Dolomiti Superski.



