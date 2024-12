Cuccioli randagi salvati e adottati da agenti di Polizia locale

Due agenti della Polizia municipale di Bolzano hanno prima salvato e poi adottato due cuccioli. Nel primo caso, un cagnolino di un uomo senza fissa dimora che in preda ai fumi dell'alcool lo maltrattava regolarmente è riuscito a fuggire ed è stato letteralmente messo in salvo da una pattuglia della Polizia municipale. Portato al canile comunale della Sill, dopo il periodo di permanenza di legge, Martina, l'agente che lo ha salvato, anche per un naturale e spontaneo feeling affettivo con il cucciolo, ha presentato formale domanda di assegnazione, andata poi a buon fine. Durante il periodo intercorso tra il salvataggio e l'affidamento, l'agente si è recata regolarmente a trovare il cane alla Sill.

Il secondo cucciolo è stato invece salvato da una tentata vendita abusiva. Dopo il sequestro è stato affidato all'agente Kevin e ora lui e suo nuovo amico a quattro zampe sono praticamente inseparabili.

Il Comandante della Polizia municipale, Fabrizio Piras, ha voluto ringraziare personalmente i due agenti e con loro tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati a presidiare il territorio comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA