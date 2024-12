Connessione ultraveloce a sostegno dell'inclusione in Trentino

La connessione in fibra ottica ultraveloce al servizio dell'innovazione sociale e dell'inclusione. Nell'ambito delle iniziative di connessione della aree bianche in Trentino, la società Open Fiber, una delle principali aziende nazionali nel campo delle infrastrutture di rete, ha completato nei giorni scorsi i collegamenti della cooperativa Dal Barba di Villa Lagarina, in Trentino. Ora, proprio grazie all'arrivo della fibra ottica, la cooperativa potrà portare a compimento alcuni progetti di grande impatto sociale, tra cui quello dedicato all'ambito "dopo di noi".

"Open Fiber, tramite il piano strategico Bul (Banda ultralarga), ha costruito 325 chilometri di rete in Vallagarina.

In tutti i 17 Comuni della zona abbiamo predisposto 26.000 unità immobiliari. Ora il servizio può essere attivato da aziende, privati e pubbliche amministrazioni al fine di avere una connessione ultraveloce. Per noi è un orgoglio aver connesso una realtà come Dal Barba, perché con questa connessione possono ampliare i progetti futuri", ha spiegato Gabriele De Rossi, Field Manager di Open Fiber in Trentino.

La cooperativa Dal Barba è stata fondata nel 2016 da un gruppo di famiglie di ragazzi con disturbi del neurosviluppo con l'intento di promuovere l'autosufficienza dei ragazzi con disabilità attraverso il lavoro. Caso unico in Italia, la cooperativa nasce sia come ente di tipo A (per l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi), sia di tipo B (per l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati).

Fulcro dell'attività è la Locanda Dal Barba, un ristorante con 150 coperti dove le persone con disabilità vengono assunte con contratto regolare e inquadrate in base alle proprie attitudini.

Nel 2020, alla Locanda si è affiancato il Pastificio Dal Barba, diventato il secondo impianto del Trentino per quantità di pasta biologica prodotta.

"Per noi - ha spiegato Alessandro Pontara, fondatore e presidente della cooperativa - l'arrivo della fibra è stata molto importante: stiamo partendo con il progetto 'Dopo di noi' per costruire un futuro ai ragazzi con fragilità. Questa nuova tecnologia ci permetterà di essere sempre in contatto con i nostri ragazzi, in modo da capire se ci sono momenti di difficoltà o problemi che possono insorgere durante la notte negli appartamenti in cui vivono da soli. Questo ci permetterà di essere competitivi, dare un servizio di qualità e fare in modo che i nostri ragazzi abbiano i propri spazi privati, ma un contatto diretto per avere sempre sotto controllo la situazione".



