Tennis:Sinner inizierà il 2025 il 7/1, esibizione contro Popyrin

Jannik Sinner inizierà il 2025 il 7 gennaio. Non sarà una partita ufficiale, ma un'esibizione con Alexei Popyrin a Melbourne Park, alle 6 del mattino ora italiana, nell'ambito della Opening week degli Australian Open, il programma di eventi collaterali durante la settimana che precede l'inizio degli incontri di main draw del primo Slam della stagione.

Sinner, che ha scelto come l'anno scorso di non giocare tornei prima dell'Australian Open, prosegue la sua preparazione a Dubai con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che quest'anno lo segue anche in questa fase del lavoro.

Resta la spada di Damocle del giudizio del TAS sul ricorso dell'agenzia mondiale anti-doping contro la sua assoluzione in primo grado per assenza totale di colpa o negligenza dopo la positività al Clostebol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA