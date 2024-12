Inchiesta Trento, attesa per l'esito dei ricorsi sui domiciliari

Il Tribunale del riesame di Trento non ha ancora depositato la decisione sui ricorsi presentati dai legali delle sette persone agli arresti domiciliari indagate dalla Procura nella maxi inchiesta sulla presunta associazione a delinquere per condizionare gli appalti in Trentino Alto Adige.

La decisione sul riesame delle misure cautelari è attesa dopo l'udienza di circa quattro ore tenutasi ieri in camera di consiglio.

I giudici si esprimeranno per ogni singolo caso, disponendo l'annullamento o la conferma dei domiciliari per il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, per l'imprenditore trentino Paolo Signoretti, per gli architetti altoatesini Fabio Rossa e Andrea Saccani, per il pubblicista Lorenzo Barzon, per l'ex senatore e sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi, e per la funzionaria del Comune di Bolzano, Daniela Eisenstecken. Il deposito delle prime decisioni dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Intanto sono una quindicina le domande giunte al Tribunale del riesame per la restituzione del materiale sequestrato nell'ambito dell'indagine ai 77 indagati. Si tratta perlopiù di computer, supporti informatici e telefoni cellulari. La Procura ha fatto sapere che esprimerà parere negativo alla restituzione almeno fino al completamento delle copie forensi.



