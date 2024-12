Autonomia, 14 consiglieri chiedono a Kompatscher testo riforma

Quattordici consiglieri provinciali altoatesini hanno firmato una lettera al presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ed ai componenti delle commissioni paritetiche dei Sei e dei Dodici, eletti dal consiglio provinciale, Meinhard Durnwalder e Angelo Gennaccaro, chiedendo di ricevere il testo definitivo della prevista riforma dell'autonomia "una volta ultimato, ma prima che venga ufficialmente depositato a Roma". Lo comunica Andreas Leiter Reber (freie Fraktion).

"Il progetto di legge costituzionale attualmente in fase di elaborazione da parte delle commissioni - spiega Leiter Reber - non solo conterrà articoli per ripristinare le competenze perdute dell'autonomia sudtirolese, ma potrebbe anche includere modifiche alle disposizioni a tutela delle minoranze tedesca e ladina, come richiesto dai rappresentanti dello Stato. Ciò rende necessario che il consiglio provinciale dell'Alto Adige esamini approfonditamente i contenuti del disegno di legge prima che esso venga presentato al Parlamento ed inizi così il suo iter legislativo".

Solo dopo aver ricevuto il testo, chiarisce il consigliere, potrà essere presentata una richiesta di convocazione straordinaria del consiglio provinciale per un esame della riforma.

Oltre a Leiter Reber, i firmatari sono: Paul Köllensperger, Elisabeth Maria Rieder, Franz Ploner e Alex Ploner (team K); Sandro Repetto (Pd); Sven Knoll, Myriam Atz Tammerle Hannes Rabensteiner e Bernhard Zimmerhofer (StF); Brigitte Foppa, Zeno Oberkofler e Madeleine Rohrer (Verdi); Thomas Widmann (Fsw).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA