Oscar: Daldoss, Trentino protagonista con Vermiglio

"La candidatura di Vermiglio tra i 15 migliori film internazionali rappresenta un momento straordinario per la Val di Sole e per tutto il Trentino. È una vetrina mondiale che valorizza non solo la nostra cultura e la nostra lingua, ma anche la capacità di raccontare storie universali attraverso la poesia del nostro territorio. Un plauso a Maura Delpero e a tutta la squadra per questo successo che porta il nostro patrimonio identitario sotto i riflettori internazionali". Lo dichiara l'assessore regionale ed ex sindaco di Vermiglio Carlo Daldoss.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA