Inchiesta Trento: Benko non sarà estradato dall'Austria

Non sarà estradato René Benko, il fondatore di Signa colpito da un mandato di cattura della Procura della Repubblica di Trento. Il Tribunale regionale di Innsbruck, come ha riferito all'Apa la portavoce, Birgit Fink, ha stabilito che "la consegna all'Italia è inammissibile".

Il motivo è che Benko è un cittadino austriaco ed esiste una disposizione costituzionale secondo cui i cittadini austriaci non possono essere estradati per presunti reati per i quali possono essere indagati anche in Austria. Benko è al centro dell'inchiesta della procura di Trento che lo sospetta essere a capo di un'organizzazione in grado di condizionare le scelte degli amministratori locali. In totale sono 77 le persone indagate.



