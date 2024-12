Congresso Svp a gennaio per valutare la riforma dell'autonomia

La Svp indirà a gennaio un congresso straordinario per valutare la riforma dell'autonomia, lo annuncia sul Dolomiten il presidente del partito di raccolta dei sudtirolesi Dieter Steger. Ieri i tecnici dei ministeri e delle due Province autonome di Trento e Bolzano hanno concluso i lavori, passando la parola ai politici che dovranno ora risolvere i nodi politici rimasti. Questi riguardano in soprattutto la rappresentanza 'italiana' nella giunta provinciale, in quelle comunali e in Consiglio di Stato, come anche la riduzione dell'obbligo di residenza per accedere al voto attivo in Alto Adige da quattro a un anno.

La bozza - scrive il giornale - prevede, tra l'altro, l'intesa obbligatoria tra Roma e Bolzano per future riforme dell'autonomia, chiesta da tempo con insistenza dalla Svp. Potrà però essere bypassata con maggioranza assoluta in Parlamento.

Sono in vista anche più competenze per i due governatori nella gestione di orso e lupo.



