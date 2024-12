Bambino travolto da motoslitta, approfondimenti della Procura

La Procura di Trento sta eseguendo degli approfondimenti sull'incidente che ieri, lunedì 16 dicembre, ha coinvolto un bambino di sette anni a San Martino di Castrozza. Secondo quanto apprende l'ANSA, è al vaglio l'apertura di un fascicolo per lesioni colpose.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a margine delle piste da sci. Da una prima ricostruzione, il bambino sarebbe salito su una motoslitta in sosta a margine delle piste del comprensorio sciistico. Il mezzo, che era spento, si è mosso improvvisamente, prendendo velocità, rovesciandosi e travolgendo il piccolo ancora a bordo.

La presenza di operatori specializzati sulle piste ha permesso di prestare i primi soccorsi in tempi rapidi. Il bambino è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ora ricoverato.



