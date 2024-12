Una donna di 93 anni è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada nelle vicinanze della chiesa in centro a Predazzo, in valle di Fiemme.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11. L'anziana, soccorsa dal personale sanitario intervenuto assieme ai vigili del fuoco volontari, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Trento in codice rosso. I carabinieri sono sul luogo dell'incidente per ricostruirne la dinamica.



