Sci:Coppa Europa;francese Azzolin vince 41/o slalom di Obereggen

Sventola la bandiera francese sul 41esimo slalom di Obereggen, cuore del comprensorio del Latemar (a 20 minuti da Bolzano). Sul muro della pista Maierl (pendenza massima 55%) ha trionfato Antonie Azzolin (1:40.09) davanti al finlandese Jesper Pohjolainen (1:40.13) e il norvegese Andreas Sandvik (1:40.14). Delusione Italia con Tommaso Saccardi, primo al termine della prima manche, è uscito nella seconda. A tener vivo il tricolore l'altoatesino Simon Maurberger (1:40.62) sesto.

La gara potrà essere rivista stasera alle ore 23 in televisione su Rai Sport (canale 58) e in replica domani 17 dicembre alle ore 18 sullo stesso canale. La pista Maierl è stata ottimamente preparata dal comitato organizzatore presieduto da Eduard Pichler e vicepresidente Simon Neulichedl, in collaborazione con la società impianti Obereggen Latemar Spa presieduta da Siegfried Pichler e guidata dall'amministratore delegato Benjamin Kirchmaier, l'Associazione Sportiva Amatoriale Nova Ponente guidata da Florian Zelger, la Scuola Sci e Snowboard Obereggen presieduto da Thomas Prinoth.

La stagione di Obereggen e del comprensorio del Latemar proseguirà nel 2025 con gli eventi sportivi nello snowpark, una delle culle internazionali dello snowboard e freestyle.



