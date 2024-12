Nuovo Cds, Carabinieri val di Fassa bloccano patente a turista

Prime multe anche in Trentino dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Per un turista romagnolo quella festiva si è trasformata in una giornata da dimenticare. L'uomo, un 58enne al volante di un suv Mercedes Glc, è stato fermato in mattinata dai Carabinieri della Compagnia di Cavalese per avere effettuato una manovra proibita ed è stato sanzionato per "sorpasso in corrispondenza di un'intersezione" nel comune di San Giovanni di Fassa, nato dalla fusione di Vigo e Pozza di Fassa.

La licenza di guida del turista era dotata dell'applicazione 'IO' e pertanto è scattato l'immediato blocco per via telematica secondo quanto stabilito dal Cds. L'uomo ha potuto solo guidare fino destinazione più vicina. Adesso toccherà al commissario del Governo fissare la durata della sospensione della patente. I controlli, informa l'Arma, verranno intensificati nei prossimi giorni in vista delle festività anche per l'atteso afflusso di numerosi turisti.



