Kompatscher, bene la classifica sulla Qualità della vita

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher si dice soddisfatto del buon piazzamento della Provincia di Bolzano che torna sul podio della classifica della Qualità della vita del Sole 24 ore. Proprio per il fatto che l'anno scorso era 'precipitata', uscendo dalle top 10, ed ora è risalita in terza posizione, il presidente della Provincia autonoma ribadisce che questo tipo di classifiche, a prescindere, "vanno sempre prese con le pinze". "Credo - aggiunge - che la Provincia di Bolzano spesso non viene inquadrata adeguatamente, viste le sue tante peculiarità che non rientrano negli schemi (e nelle statistiche) nazionali", conclude.



