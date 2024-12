Fugatti, questioni sospese sull'autonomia ora al tavolo politico

"Con questa riunione si è chiuso il confronto tecnico (sulla riforma dell'autonomia delle Province di Trento e Bolzano, ndr.) che è andato oltre i termini di tempo stabiliti in un primo momento. Si è comunque trattato di un lavoro importane. Ora le scelte, che sono ancora in via di definizione, passano al tavolo politico. Crediamo che in queste settimane alcune questione sono state chiarite in modo positivo, mentre le altre ancora sospese dovranno essere risolte al tavolo politico". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.



