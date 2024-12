Fermato al Brennero con 12 chili di cocaina in macchina

Un cittadino albanese di 36 anni, residente in Italia, è stato fermato domenica sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero con dodici chilogrammi di cocaina. La droga, confezionata in pacchi, è stata scoperta nella carrozzeria dell'auto durante un controllo, ha dichiarato il direttore della Polizia tirolese Helmut Tomac in una conferenza stampa, secondo quanto riportato dall'Apa. Con un valore di mercato di 1,2 milioni di euro, si tratta "finora del più grande sequestro di cocaina mai avvenuto in Tirolo".

È stato controllato il veicolo con targa tedesca dell'uomo, che stava attraversando il Tirolo da nord a sud. L'uomo si è "impelagato in contraddizioni" riguardo alla sua destinazione e allo scopo del viaggio, ha spiegato Harald Baumgartner, capo del dipartimento stranieri e polizia di frontiera. Dopo essersi consultato con i colleghi tedeschi, alla fine è emerso il sospetto che potesse trattarsi di un "viaggio di contrabbando".

L'albanese si è quindi recato alla stazione di polizia del Brennero e il veicolo è stato letteralmente "smontato", ha spiegato Tomac.

Il 36enne, che ora è in carcere, finora si è dimostrato "piuttosto riluttante a parlare". Le indagini sono ancora "all'inizio". Non si sa quindi nulla di eventuali complici o di una rete più ampia.



