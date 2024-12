Carabinieri salvano coniglietto che si era perso per strada

Insolito intervento dei Carabinieri di Ora, in Alto Adige, l'altra sera durante il consueto servizio di pattugliamento serale. Intorno alle ore 22, mentre percorrevano le strade del centro abitato, i militari hanno notato ai margini della carreggiata un coniglio, chiaramente domestico, visibilmente smarrito e in pericolo.

Preoccupati per l'incolumità del piccolo animale, i Carabinieri sono subito scesi dal veicolo, prendendo in custodia il coniglio prima che potesse essere investito da un mezzo di passaggio. Il tenero amico a quattro zampe, un esemplare di razza Cashmere Lop, è stato quindi rifocillato e accudito dai militari per tutta la notte, in attesa di ritrovare il suo legittimo proprietario.

La ricerca è stata immediatamente avviata, e nella giornata di ieri i Carabinieri sono riusciti a individuare la persona che infatti stava cercando il suo piccolo animale di nome "Blitz", ovvero lampo. La proprietaria, una signora residente a Ora, è stata rintracciata e, alla notizia del ritrovamento, non ha potuto nascondere la sua gioia e sollievo. Quando i militari le hanno restituito il coniglietto smarrito, l'emozione è stata palpabile: tra sorrisi e parole di ringraziamento, la signora ha espresso la sua profonda gratitudine per l'intervento tempestivo e premuroso dei Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA