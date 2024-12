Capodanno a Trento, in piazza Duomo festa fino alle due

Piazza Duomo a Trento farà da cornice ai festeggiamenti per il Capodanno nella città. Si prevede una serata ricca di musica e spettacoli, con diverse esibizioni musicali. La serata, promossa dal Comune di Trento in collaborazione con diversi soggetti locali, è organizzata dalla società Squisiti.

L'appuntamento, presentato in conferenza stampa, prevede l'inizio della musica dalle 20 del 31 dicembre, con il primo djset di Daniele Battan. Dalle 21.30 alle 23.15, ad animare la festa saranno invece i The Bastard Sons of Dioniso, a cui seguiranno i If Sara Wakes Up, che si esibirà nei più grandi successi pop, rock e dance di numerose artiste internazionali, dagli anni Novanta ai giorni nostri. Fino all'una di notte, poi si ballerà con la musica dance di Paps'n'Skar, nome d'arte di Emanuele Cozzi. Ad accompagnare l'intera serata ci sarà uno speaker di Radio 105.

La festa si chiuderà con il ritorno sul palco di Battan, che accompagnerà il pubblico fino alle due del nuovo anno.



