Tennis: Kyrgios,"Bolgia contro Sinner se lo incontro a Aus Open"

"Una bolgia contro Jannik Sinner". E' l'ennesimo attacco di Nick Kyrgios nei confronti del tennista italiano. L'australiano, che proprio agli Austalian Open dovrebbe tornare in campo dopo oltre un anno, nel postcast Nothing Major ha detto di sperare di incontrare il numero 1 al mondo e di volergli riservare una accoglienza "speciale": "Voglio davvero giocare contro Sinner, lo sto aspettando. E' una cosa a cui penso da tempo ha detto - Se dovessimo giocare contro agli Australian Open riuscirei a spostare ogni persona del pubblico contro di lui. Sono pronto a scatenare una rivolta, lascerei da parte ogni rispetto e farei assolutamente di tutto per vincere" ha concluso Kyrgios.



