Da domani stop ai treni per un anno tra Fortezza e Brunico

Da domani, domenica 15 dicembre, la linea ferroviaria della Val Pusteria nel tratto Fortezza - Brunico sarà interrotta per un anno intero - fino al 13. 12.2025 - a causa dei lavori per la realizzazione della variante Val di Riga che collegherà la linea ferroviaria del Brennero con la linea ferroviaria della Val Pusteria senza deviazioni. Per i passeggeri questo significherà 15 minuti in meno nel viaggio in treno da Bolzano a Brunico, ma nel frattempo i disagi per i pendolari saranno tanti.

RFI sfrutta il periodo di costruzione per eseguire anche lavori tecnici e di sicurezza sulla linea ferroviaria esistente in Bassa Pusteria. Ciò significa che l'intera linea ferroviaria verrà ammodernata, verrà installato il sistema di controllo dei treni ETCS e verranno sostituite le linee aeree di contatto.

Verrà istituito un servizio autobus sostitutivo (B400). Il cambio dai treni della linea ferroviaria del Brennero agli autobus sostitutivi B400 della Val Pusteria avviene esclusivamente alla stazione di Bressanone e non più alla stazione di Fortezza. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici. Informazioni sugli orari sotto: https://www.suedtirolmobil.info/it/il-mio-viaggio/avvisi.

Oltre alla costruzione della nuova variante ferroviaria in Val di Riga anche il ponte stradale che attiguo al casello autostradale dell'A22 necessita di essere rinforzato, come hanno dimostrato le approfondite ispezioni effettuate dalla Provincia.

Per questo motivo sono previste limitazioni temporanee al traffico pesante. Per garantirne capacità di carico e sicurezza, fino alla primavera del 2025 i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di altezza superiore a 2,4 metri saranno deviati sulla vecchia strada statale della Val Pusteria (SS49). Il transito per le automobili resterà invariato.



