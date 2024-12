Silvestro, 'Trento e Bolzano esempi virtuosi di autonomia'

Si è svolta a Bolzano la seconda tappa della quindicesima missione della commissione bicamerale per le Questioni regionali, dedicata all'indagine conoscitiva sui Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). "Anche l'incontro di oggi - ha dichiarato il presidente della commissione, Francesco Silvestro - si è rivelato estremamente significativo. La Provincia autonoma di Bolzano rappresenta, come quella di Trento, un esempio virtuoso di autonomia, che ci offre spunti importanti per valutare lo stato dei servizi essenziali nei territori con competenze particolarmente avanzate".

Il confronto con le istituzionali locali, rappresentanti delle organizzazioni datoriali e i sindacati "ha evidenziato una gestione complessivamente efficace, pur con alcune specificità legate alle peculiarità linguistiche e culturali del territorio". "Il dialogo che abbiamo instaurato e la documentazione raccolta durante questa missione saranno fondamentali per elaborare un'analisi approfondita che sarà di supporto per l'esercizio delle funzioni del Parlamento in questa delicata materia", conclude Silvestro.



