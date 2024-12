Selezionati i 34 finalisti del Concorso pianistico Busoni

Sono partiti in 648, il loro talento passato al setaccio di due giurie di qualità ed ora la 65/a edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni ha i suoi 34 finalisti. Le finali si terranno dal 27 agosto al 7 settembre.

La primavera di quest'anno ha portato l'ennesimo record di iscrizioni con un bando che ha accolto, come detto, l'adesione di 648 giovani pianisti da tutto il mondo. Di questi solo 120 sono stati selezionati sulla base di un video e del loro curriculum per partecipare alla preselezione a livello globale del concorso, nel formato del Glocal Piano Project. Svoltasi dal 20 al 30 novembre in dodici città sparse su tre continenti, questa fase ha visto i candidati esibirsi negli showroom messi a disposizione da Steinway & Sons, sul loro pianoforte di punta, di fronte ad un pubblico di appassionati ma soprattutto di fronte alle telecamere e ai microfoni che hanno permesso una perfetta ripresa audio-video, che ora è disponibile in streaming sul sito della Fondazione Busoni-Mahler e sulla base della quale una giuria di qualità ha scelto i talenti meritevoli di accedere alla finale.

A comporla sono sette pianisti professionisti di provenienza internazionale: Giuseppe Albanese, Jan Bartoš, Anna Gourari (presidente di giuria), Nicolas Namoradze, Alberto Nosè, Herbert Schuch e Zee Zee. La giuria così formata ha individuato 26 candidati, mentre altri 4 sono stati selezionati con il voto del pubblico che ha potuto visionare le esibizioni online ed esprimere le proprie preferenze. Altri 3 sono stati invece selezionati tra i premiati di altri concorsi facenti parte della World Federation Of International Music Competitions, di cui il Busoni fa parte potendo vantare tra l'altro il fatto di essere tra i cinque più prestigiosi concorsi pianistici al mondo. Il 34/o candidato è invece un finalista della scorsa edizione che per motivi di salute non aveva potuto partecipare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA