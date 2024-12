Kompatscher, le indagini non riguardano il Consiglio e la Giunta

il presidente della Provincia Arno Kompatscher, ha replicato agli interventi in discussione generale sul bilancio 2025. Ha innanzitutto evidenziato che non ha la pretesa di essere perfetto e che nel dibattito è legittimo affrontare anche altre tematiche. Dalle critiche si possono trarre delle lezioni, se sono oggettive, ma si è parlato anche di decisioni comprate, abuso di potere e corruzione, con accuse indiscriminate. Le indagini in corso dipingono un quadro poco positivo, bisogna chiarire quali rappresentanze di interesse hanno comportato dei reati, ma fare insinuazioni su abusi di potere e parlare di leggi e decisioni ad hoc è inaccettabile. Va detto che le indagini non riguardano il Consiglio né componenti della Giunta, attuali o passati. Ha quindi ripercorso la storia del Walther Park.

Tornando al bilancio, gli effetti dell'inflazione - ha proseguito - si riflettono in esso: ecco perché si è puntato su aumento degli stipendi, supporto alle famiglie, aiuto per le persone anziane. Si punta anche su investimenti per il futuro, per infrastrutture e servizi. Kompatscher ha infine annunciato il ritiro dell'articolo 14 della collegata - dlp 33/24, Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, "Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti", non perché non si vuole perseguire l'obiettivo, ma perché si intende riorganizzare la Conferenza dei servizi: ha invitato quindi ad evitare accuse di voler danneggiare l'ambiente o portare avanti interventi fuori legge; a questo proposito, ha detto che le affermazioni sui giornali dell'ex consigliere Staffler sono populiste. Anche l'articolo 10 sarà sospeso perché sono necessari approfondimenti. Ha invitato infine a sostenere il bilancio che contiene misure e interventi importanti per lo sviluppo della Provincia.



