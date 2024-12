Carabinieri colpiti durante intervento con siringhe sporche

Alcuni carabinieri sono stati colpiti durante un intervento a Bolzano con una siringa sporca.

Per loro è scattata la profilassi del caso e un protocollo medico-sanitario.

La pattuglia è intervenuta in un appartamento di una via secondaria del centro storico del capoluogo per una segnalata lite fra coinquilini. A dare l'allarme è stato un giovane nigeriano che aveva richiesto l'intervento delle per una discussione in corso con il 51enne, già noto alle forze dell'ordine per reati di varia natura e tossicodipendenza, riguardante un presunto furto di denaro.

Giunti sul posto i militari sono stati aggrediti fisicamente dal 51enne che, armato di siringhe già usate e con residui di sostanza stupefacente, è riuscito tuttavia ad colpire con le siringhe i militari, prima di essere arrestato. Durante la successiva perquisizione sono stati sequestrati 22 grammi circa di hashish e tredici siringhe sottocutanee contenente dei residui di sostanza stupefacente. I carabinieri, come anche l'arrestato, si sono recati al Pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio per le cure e la profilassi del caso. Nei prossimi mesi, i militari, lievemente feriti, dovranno seguire un protocollo medico-sanitario ben preciso.

Data la pericolosità del soggetto, incline al litigio poiché già recidivo, la Sezione radiomobile ha richiesto all'autorità giudiziaria l'emanazione di un divieto di avvicinamento e, nei prossimi giorni valuterà se proporre una misura di prevenzione.





