Allarme per bimba sparita dopo la scuola, era dalle cuginetti

Momenti di apprensione per una famiglia bolzanina l'altro giorno, quando una ragazzina di dieci anni era letteralmente sparita all'uscita dalla scuola elementare. Lo zio, che doveva prendere in consegna la bambina, preoccupato si è rivolto prima alla scuola e poi al 112. Gli agenti della centrale operativa della Questura sono però infine riusciti a localizzarla a casa di altri parenti. La bambina, non avendo trovato nessuno che le aprisse la porta, aveva deciso di andare da sola dalle cuginette.

"Una vicenda che, inizialmente, presentava connotati potenzialmente tragici per fortuna si è risolta con un lieto fine che ha tranquillizzato insegnanti, famiglia e tutta la Comunità - ha dichiarato il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori -. Quello effettuato rappresenta una tipologia di intervento particolarmente delicata che le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono chiamati ad effettuare ogni giorno, e che, grazie alla loro preparazione, professionalità e sensibilità, li rende indispensabili anche nell'affrontare problematiche personali di varia natura che affliggono i cittadini in difficoltà".



