Scoperto comportamento intenzionale nelle tarme della farina

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste e del Centro interdipartimentale mente-cervello dell'Università di Trento ha individuato segni di comportamento intenzionale nella larva della tarma della farina, tradizionalmente ritenuta guidata esclusivamente da riflessi agli stimoli esterni. I risultati dello studio - si apprende - sono stati pubblicati su "Scientific Reports" (Nature Group).

I ricercatori, in particolare, hanno studiato larve di coleottero Tenebrio molitor, il primo insetto a essere stato ufficialmente approvato per la commercializzazione in Europa come fonte proteica alternativa, accessibile, sostenibile e vantaggiosa rispetto a quelle tradizionali, come la carne e il pesce.

"Come indicano i risultati, questi animali possiedono un livello di capacità cognitive superiore a quello intuito e ipotizzato in precedenza; pur non implicando che tutto il comportamento della larva sia intenzionale, ne sottolineano la complessità della vita mentale. Rivelano, cioè, che queste larve di insetto, tradizionalmente considerate automi, creature cioè che non sarebbero in grado di compiere azioni volontarie, ma che si limiterebbero a rispondere agli stimoli esterni attraverso i riflessi, sono capaci di processi decisionali articolati, sono in grado di valutare diverse opzioni, di ponderare costi e benefici e scegliere quale azione compiere, dimostrando flessibilità per raggiungere i risultati desiderati", ha spiegato Cinzia Chiandetti, professore associato di neuroscienze cognitive presso l'Università di Trieste.

Lo studio è avvenuto grazie a un labirinto 3d a forma di "y", stampato appositamente per l'insetto. Il gruppo di ricerca ha addestrato le larve a preferire un braccio all'altro per avere accesso al cibo, osservando la loro capacità di imparare, mentre nella seconda fase dello studio, i ricercatori hanno poi applicato il cosiddetto "paradigma della svalutazione del rinforzo". Le larve hanno dimostrando un controllo flessibile delle azioni per ottenere risultati desiderati ed evitarne di spiacevoli.



