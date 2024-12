Inseguimento a 220 all'ora, arrestato 30enne in Alto Adige

Un meccanico trentenne residente in Bassa Atesina è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento ad alta velocità sulle vie della zona. Durante un servizio di pattugliamento nel comune di Egna, l'uomo, che si trovava alla guida di un'autovettura, ha forzato il posto di blocco dei carabinieri, cercando la fuga lungo la statale 12, in direzione di Salorno.

Durante l'inseguimento, il fuggitivo ha effettuato sorpassi imprudenti, omettendo di fermarsi agli incroci e raggiungendo una velocità che ha toccato i 220 km/h. Alla fine, i carabinieri, dopo aver seguito il veicolo fino ad una strada senza uscita nella frazione di Laghetti, sono riusciti a fermarlo senza alcun danno.

L'uomo, che ha ammesso di non essere in possesso di patente di guida, perché mai conseguita, e recidivo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Bolzano.

Il veicolo, che è stato sequestrato, verrà sottoposto ad una perizia per verificare se sia stato modificato per aumentarne le prestazioni.



