Inchiesta Trento, ultima giornata di interrogatori di garanzia

Nuova giornata di interrogatori di garanzia davanti al gip del Tribunale di Trento per gli ultimi due indagati dei nove per cui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, nell'ambito della maxi inchiesta sulla presunta associazione a delinquere per condizionare gli appalti in Trentino Alto Adige.

Davanti al giudice Enrico Borrelli è comparso il commercialista altoatesino Heinz Peter Hager, accompagnato dal proprio legale, Carlo Bertacchi. Secondo la Procura, Hager sarebbe stato il collegamento del sodalizio locale con il magnate Renè Benko.

In mattinata si terrà anche l'interrogatorio di garanzia per la funzionaria del Comune di Bolzano, Daniela Eisensteckenh.





