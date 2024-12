Anche nel 2025 controlli transfrontalieri sui treni al Brennero

Proseguiranno anche nel 2025 i controlli trilaterali sui treni internazionali tra Italia, Germania e Austria, con la collaborazione di agenti di polizia dei tre Paesi. Questo è quanto emerso dall'incontro che si è tenuto a Innsbruck, presso la sede della polizia del Tirolo, tra delegazioni delle forze dell'ordine italiane, tedesche e austriache.

L'incontro, al quale ha partecipato per l'Italia Emanuela Ori, vice dirigente del compartimento polizia ferroviaria di Verona e Trentino-Alto Adige, aveva come obiettivo di fare il punto sulla sicurezza e sulla prevenzione dei reati a bordo dei treni. Dal 2015, in virtù di accordi internazionali, le pattuglie congiunte operano sui treni transfrontalieri, concentrandosi in particolare sulla tratta Bolzano-Rosenheim considerata più critica. Dopo una sospensione durante la pandemia, i controlli sono ripresi a pieno regime nel settembre 2023.

I controlli, effettuati congiuntamente da poliziotti italiani, tedeschi e austriaci, hanno coinvolto finora circa 100 treni a lunga percorrenza, identificando oltre 6.000 passeggeri.

Tra questi, circa 100 persone sono risultate in posizione irregolare rispetto alle norme sul soggiorno nello spazio comune europeo, e sono state affidate alle autorità competenti per ulteriori verifiche. In Italia, 39 viaggiatori sono stati bloccati nel tentativo di attraversare il confine senza documenti regolari, in entrata o in uscita.



