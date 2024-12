WaltherPark, 'i lavori procedono come da programma'

"I lavori per Waltherpark continuano a procedere secondo i piani e senza limitazioni. Il progetto è strutturato in modo tale che tutti i processi si svolgono senza intoppi, indipendentemente dalle singole persone; questo vale anche per le funzioni ricoperte da Heinz Peter Hager". Lo ha dichiarato la direzione di Waltherpark AG dopo la visita di ieri del proprietario Christoph Schoeller.

Secondo Waltherpark, "la collaborazione con i partner è costruttiva e orientata al futuro. La vendita dell'immobile si sta sviluppando come previsto e siamo lieti del continuo interesse da parte degli acquirenti". "Il team di Waltherpark è esperto e ben posizionato per portare a termine con successo il progetto e rafforzare la posizione a lungo termine.

L'avanzamento e la qualità del progetto sono la nostra massima priorità e faremo sì che gli step saranno fatti in modo professionale e nel quadro previsto", conclude il comunicato.





