Sottopassaggio ferrovia a S.Giacomo, scambio completato

A San Giacomo, nel Comune di Laives, verrà realizzata una fermata ferroviaria con un sottopasso pedo-ciclabile e per il trasporto pubblico, che offrirà un'ulteriore possibilità di mobilità agli abitanti del posto, ai numerosi pendolari che lavorano nella zona industriale di Bolzano Sud e a chiunque voglia spostarsi in treno verso le altre zone dell'Alto Adige. Per collegare la nuova fermata ferroviaria con San Giacomo è in corso la costruzione di un sottopassaggio che si trova in parte su un ex territorio militare.

"La Provincia aveva firmato un accordo con il Ministero della Difesa. Per la realizzazione del sottopassaggio è stato necessario demolire un'area coperta destinata ai veicoli militari e il terreno è stato ceduto alla Provincia. In cambio ci siamo impegnati a costruire una nuova area coperta con tutte le strutture necessarie, che ora si trova a ovest dell'aeroporto e serve il 4° Reggimento Aviazione dell'Esercito Altair", afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità.

"Abbiamo ceduto una proprietà militare non più in uso che, con la realizzazione della nuova fermata ferroviaria, sarà riqualificata e in futuro sarà a disposizione di tutta la popolazione - sottolinea il direttore della Direzione dei lavori e del Demanio del Ministero della Difesa, generale ispettore Giancarlo Gambardella - Come contropartita, i militari avranno accesso a una nuova tettoia di 480 metri quadrati sotto la quale potranno parcheggiare i loro veicoli militari".

Secondo le valutazioni del potenziale, la fermata di San Giacomo potrà essere utilizzata in futuro da 185.000 passeggeri all'anno.



