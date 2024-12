Sci:azzurre jet super in 1/a prova Beaver,Goggia ok Brignone 1a

E' andata piu' che bene per le ragazze jet azzurre la prima prova cronometrata della discesa di coppa del mondo sulla famosa e difficile pista ''Bird's of Prey'' sinora esclusivamente riservata agli uomini. Il miglior tempo e' stato infatti di Federica Brignone in 1.34.13 mentre Sofia Goggia - per la prima volta di nuovo ufficialmente pista per una gara di coppa del mondo dopo il grave incidente del 5 febbraio scorso con frattura di tempo e malleolo - ha ottenuto il 12/o tempo in 1.35.56.

Per l'Italia - con seconda la svizzera Lara Gut- Behrami in 134.52 - ci sono poi la piemontese Marta Bassino con il terzo tempo in 1,34 .53, la trentina Laura Pirovano con il 7/o in 1.35.32. e poi Nicol Delago con il 21/o in 1,35.59 , Elena Curtoni con il 25/o in 1.36.93 , Nadia Delago 27/o in 1.37.03.

Domani e dopodomani sono programmate altre due prove mentre la gara e' fissata per sabato e domenica sara' seguita da un superG. Per la gara di sabato e' prevista come apripista la campionessa USA Lindsey Vonn che, a 40 anni e a cinque anni dal ritiro, ha deciso di tornare a gareggiare con esordio che dovrebbe essere tra una decina di giorni nella tappa di St.

Moritz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA