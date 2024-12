Partito di Klotz sui cartelli a Merano, 'finiamo come Aosta'

"Se non vogliamo che il nostro gruppo etnico finisca come le minoranze di Aosta o dell'Alsazia, dobbiamo prendere rapidamente delle contromisure". Lo afferma Bernhard Zimmerhofer, consigliere provinciale della Süd-Tiroler Freiheit, il partito sudtirolese fondato da Eva Klotz, in merito al 'sorpasso' italiano all'ultimo censimento linguistico a Merano.

Ora, fa presente Zimmerhofer, "Fratelli d'Italia, che è anche partner di coalizione della Svp nella giunta provinciale, ha presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere che la lingua italiana venga privilegiata rispetto al tedesco nella cartellonistica pubblica". Il consigliere provinciale avverte che "lo status di minoranza tedesca e ladina nello Stato straniero si deteriorerà gradualmente e drammaticamente in tutti i settori, man mano che l'immigrazione continuerà e molti giovani altoatesini emigreranno all'estero".

Zimmerhofer si riferisce al fatto che molti migranti al censimento linguistico si dichiarano italiani e che numerosi sudtirolesi dopo l'università in Austria e Germania non tornano in Alto Adige, spostando così l'equilibrio tra i gruppi linguistici.



