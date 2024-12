In Trentino ci sono 120 non profit ogni 10mila abitanti

Rispetto alla popolazione, in Trentino c'è la più alta presenza di organizzazioni non profit in Italia. È quanto emerge del report dell'Istituto di statistica della Provincia di Trento (Ispat), effettuato sulla base dei dati diffusi dall'Istat. Secondo l'ultimo censimento permanente delle istituzioni non profit (al 31 dicembre 2021), in Trentino vi sono 6.471 organizzazioni. Considerata la popolazione residente, significa che ci sono 120 organizzazioni ogni 10mila abitanti, pari al doppio della media nazionale.

Dal 1999, primo anno di rilevazione, al 2021 le organizzazioni non profit in Trentino hanno registrato una crescita del 68,2%. In particolare, la propensione a dedicarsi agli altri risulta condivisa e generalizzata: la quota di persone che svolgono un'attività di volontariato è la più alta tra le aree italiane (nel 2023 è stimata nel 18% delle persone con almeno 14 anni d'età, quella nazionale è pari al 7,8%).

I volontari sono prevalentemente di sesso maschile (al 60% del totale), tra i 30 e i 54 anni d'età (40%), occupati. Nel 63% dei casi svolgono attività di volontariato in maniera continuativa.

Anche il finanziamento alle associazioni mantiene valori elevati. La quota di popolazione che dichiara di finanziare le associazioni sul territorio è più alta nelle due province autonome di TRento e Bolzano che in altre zone del Paese e si attesta per entrambe attorno al 21%. Sono valori quasi doppi rispetto alla media nazionale, che è pari all'11%.



